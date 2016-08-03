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Самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates с почти 300 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в международном аэропорту Дубая, после чего загорелся, сообщают местные власти.

По информации правительства Дубая, все пассажиры были эвакуированы.

Media playback is unsupported on your device Пожар самолета авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая

В аэропорту отменены все рейсы, а посадка бортов запрещена. Авиакомпания Emirates подтвердила информацию об инциденте и сообщила, что на борту было 275 пассажиров.

"Мы можем подтвердить, что среди пассажиров и членов экипажа погибших нет. Все пассажиры и экипаж находятся в безопасности", - говорится в сообщении авиакомпании.

Неудачно приземлившийся самолет выполнял рейс EK521, вылетевший из индийского города Тируванантапурам.

На фотографиях и видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся над горящим авиалайнером.

Лайнер Boeing 777 находится в эксплуатации с 1995 года. Как сообщается в "Твиттере" ресурса Flightradar24, загоревшийся в Дубае самолет был выпущен в 2003 году.