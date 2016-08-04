Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Женщины должны быть "покрыты одеждой с груди до коленей", говорят организаторы

Правые политики во Франции раскритиковали решение руководства аквапарка Speedwater Park на юге страны закрыть его на один день для мусульманских женщин, желающих поплавать в буркини.

Мероприятие организовано группой активистов из Марселя Smile 13 для того, чтобы "привлечь женщин в сообщество". В приглашении сказано, что женщины должны быть "покрыты одеждой с груди до коленей".

Некоторые французские политики заявили, что подобное мероприятие противоречит закрепленным в законе светским ценностям.

"Принимая эту так называемую моду, мы принимаем разделение на общины в нашей стране", - сказала французский политик Валери Буайе, представитель двух районов Марселя от правоцентристской партии "Республиканцы", которую возглавляет Николя Саркози.

"Однако это также вопрос женского достоинства, вопрос наших фундаментальных принципов", - добавила она.

Франция стала первой европейской страной, запретившей ношение паранджи в общественных местах, однако это не распространяется на всю мусульманскую одежду.

Во Франции живут около пяти миллионов мусульман - больше, чем в какой-либо другой стране Западной Европы. Однако, по некоторым оценкам, лишь около 2000 женщин носят паранджу.

В 2004 году во французских школах было также запрещено ношение мусульманских платков.

"День буркини" пройдет в аквапарке Speedwater Park недалеко от Марселя 17 сентября. Вход будет также разрешен мальчикам до 10 лет, но не мужчинам.

Стефан Равьер - представитель двух других марсельских районов от крайнеправого "Национального фронта" - также подверг руководство аквапарка жесткой критике.

"Этот исламистский день демонстрирует, что, несмотря на заверения мусульманских лидеров, ряд мусульман между собой решают отделиться от нашей республиканской модели и находиться вне нашего общества", - заявил он.

Ни Speedwater Park, ни Smile 13 не прокомментировали эти заявления.

Однако некоторые пользователи в "Фейсбуке" поддержали организаторов мероприятия.

"Удачи, дамы, надеюсь, все состоится, - написала одна женщина. - И я даже не покрываю лицо".