Президент Филиппин обвинил чиновников в связях с наркомафией

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дутерте в прямом эфире огласил список подозреваемых в связях с наркомафией

Президент Филиппин Родриго Дутерте открыто заявил о причастности десятков высокопоставленных чиновников, включая мэров, начальников полиции и судей, к нелегальной наркоторговле.

В телевизионном обращении к нации президент поименно назвал подозреваемых и предложил им явиться с повинной.

Дутерте пришел к власти в июне на волне обещаний решить проблему наркотиков, причем он пригрозил убивать тех, кто окажет сопротивление.

Сотни людей, подозреваемых в причастности к наркомафии, уже были убиты в последние месяцы в ходе перестрелок с полицией.