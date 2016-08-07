Президент Филиппин обвинил чиновников в связях с наркомафией
Президент Филиппин Родриго Дутерте открыто заявил о причастности десятков высокопоставленных чиновников, включая мэров, начальников полиции и судей, к нелегальной наркоторговле.
В телевизионном обращении к нации президент поименно назвал подозреваемых и предложил им явиться с повинной.
Дутерте пришел к власти в июне на волне обещаний решить проблему наркотиков, причем он пригрозил убивать тех, кто окажет сопротивление.
Сотни людей, подозреваемых в причастности к наркомафии, уже были убиты в последние месяцы в ходе перестрелок с полицией.