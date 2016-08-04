Барак Обама: бороться с сексизмом - обязанность мужчин

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент признал, что воспитанием детей больше занималась жена

Американский президент Барак Обама написал статью для журнала Glamour о том, почему считает себя феминистом. По его словам, бороться с сексизмом - долг мужчин.

Он пишет, что самыми важными людьми в его жизни были женщины, и рассказывает о жертвах, которые принесла его жена Мишель.

В частности, Обама признал, что воспитанием детей больше занималась именно она.

Феминизм XXI века заключается в идее, что когда все равны, все получают большую свободу, считает американский президент.

"Прогресс, которого мы достигли за последние 100 лет, 50 лет, и да, даже последние восемь лет, сделал жизнь для моих дочерей значительно лучше, чем была у моих бабушек. И это я говорю не только как президент, но и как феминист", - написал Обама.

Однако, добавляет он, "слишком часто мы все еще оказываемся зажатыми в рамках стереотипов о том, как мужчины и женщины должны себя вести".

Ранее в этом году Обама на форуме, посвященном правам женщин, сказал о себе: "Вот как выглядит феминист".

Обама несколько раз сталкивался с критикой из-за своих высказываний о женщинах.

В 2013 году ему пришлось извиняться за то, что он назвал генпрокурора Калифорнии Камалу Харрис самым красивым чиновником в стране.

В 2008 году он также спровоцировал скандал, назвав журналистку "милочкой".