Суд отменил решение МОК о двойной ответственности за допинг

Спортивный арбитражный суд отменил постановление Международного олимпийского комитета о двойной ответственности российских спортсменов, уличенных когда-либо в допинговых нарушениях.

На сайте суда сообщается, что правило МОК о недопущении на Олимпийские игры 2016 года спортсменов, когда-либо дисквалифицированных за допинг, не имеет законной силы.

24 июля МОК запретил участвовать в Олимпиаде в Рио российским гребцам Анастасии Карабельщиковой и Ивану Подшивалову из-за того, что ранее они были уличены в допинговых нарушениях.

По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, "те, кто, кто был не допущен по этому правилу, должны удовлетворять другим критериям допуска федерации".

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что получены документы по допуску на Олимпийские игры в РИО около 270 спортсменов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проведенного расследования о применении допинга в российском спорте призвало исполком МОК ввести полный запрет на участие сборной России в Олимпийских играх в Рио.

МОК решил не отстранять всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, приняв 24 июля компромиссное решение: россияне, ранее имевшие проблемы с допингом, в любом случае не будут допущены до участия в Олимпиаде. Право определять, кто сможет выступить в Рио, было предоставлено спортивным федерациям.