Петиция за отставку Медведева набрала более 150 тыс. голосов

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Высказывания Медведева об учителях особенно взбудоражили русскоязычных пользователей интернета

Петиция с требованием отставки премьер-министра России Дмитрия Медведева, опубликованная на сайте Change.org, набрала более 150 тысяч подписей.

Ранее на этой неделе Медведев посоветовал учителям искать другую работу, если они недовольны своими зарплатами, чем вызвал недовольство общественности.

"Если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес", - сказал премьер в беседе с преподавателями на фестивале "Территория смыслов".

Как отмечается в тексте петиции на имя президента Владимира Путина, кабинет министров "должен возглавить компетентный, образованный, радеющий за страну человек".

Автор еще одной петиции требует от Медведева принести извинения за свои слова о зарплатах учителей.

В конце мая Дмитрий Медведев стал участником скандальной беседы с жителями Крыма. В ходе диалога местная жительница спросила, когда стоит ждать индексаций пенсий.

"Просто денег нет. Найдем деньги - сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья", - ответил тогда Медведев.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не имели возможности ознакомиться с петицией об отставке Медведева.

Комментируя высказывания премьера о зарплатах учителей, Песков сказал, что некоторые регионы имеют трудности с выполнением указов президента в сфере повышения зарплат учителей, но работа в этой сфере ведется.