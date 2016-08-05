Напавшему с ножом на прохожих в Лондоне предъявили обвинения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К месту происшествия на Рассел-сквер люди приносили цветы

19-летнему мужчине, напавшему с ножом на прохожих на Рассел-сквер в Лондоне в среду, предъявили обвинения в убийстве туристки из США, сообщила британская полиция.

Закарию Булхана, жителя юго-восточного Лондона, обвиняют в убийстве 64-летней Дарлин Хортон и покушении на убийство еще пятерых человек. В результате нападения были ранены две женщины и трое мужчин.

Булхан - гражданин Норвегии сомалийского происхождления. Ему зачитают обвинения в Вестминстерском магистратском суде в субботу.

Погибшая Дарлин Хортон находилась в Британии с мужем Ричардом Вагнером - профессором психологии Университета штата Флорида, который преподавал в Лондоне на летних курсах.

Как заявил университет, пара планировала вернуться домой в город Таллахасси в четверг, то есть на следующий день после нападения.

Тем временем британец, получивший ножевое ранение в живот, остается в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

Другие пострадавшие - американец, израильтянка, а также мужчина и женщина из Австралии, - были выписаны из больницы в четверг.