Австралиец три дня прятался от крокодила на острове

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Любитель сплавляться по воде на каяке был вынужден провести на острове Тауншенд в центральной части австралийского штата Квинсленд три дня, после того как обитающий в тех краях крокодил решил погнаться за ним.

Рептилия впилась зубами в бок каяка, и гребцу пришлось приложить максимум усилий, чтобы оторваться от крупного пресмыкающегося.

Как сказал впоследствии спасателям спортсмен, он умудрился уплыть прочь от животного, поскольку "принялся грести так, как никогда не грёб".

Мужчина преодолел таким образом три километра и оказался на Тауншенде.

Однако резко ухудшившиеся погодные условия и отлив не позволили искателю приключений покинуть остров сколько-нибудь оперативно.

К утру субботы у австралийца кончились запасы продовольствия, но он сумел привлечь внимание спасателей сигнальной ракетой, и его вывезли с Тауншенда на вертолете.

Как подчеркнули местные власти, сигнал спортсмена не был зарегистрирован у местных спасателей, однако сработал исправно.

Спасательная служба призывает всех искателей приключений, которые направляются в удаленные места, брать с собой сигнальные ракеты, содержащие регистрационный номер.