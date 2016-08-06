12 человек погибли в Карачи при наводнении, половина - от ударов током
Не менее 12 человек стали жертвами мощнейшего наводнения в крупнейшем пакистанском мегаполисе Карачи, причем половина из погибших лишились жизни от ударов током.
Часть умерших погибла в результате обрушения стен или крыш различных зданий.
Новый премьер-министр провинции Синд, где расположен Карачи, пообещал жителям вернуть электричество и нормализовать жизнь портового мегаполиса.
"Мне нужна ваша помощь. Карачи - наш дом, и наша коллективная обязанность - держать в чистоте", - заявил Сайед Мурад Али Шах после поездки по затопленным районам города.
Сильнейшие ливни обрушились на пакистанское побережье в четверг. Дневная температура в Карачи в эти дни составляет 32-34 градуса по Цельсию.
Как отмечают в городском энергосбыте, за время циклона в мегаполисе были выведены из строя около 400 электрических кабелей.