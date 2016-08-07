В Ницце проходит неформальная церемония в память о жертвах теракта
- 7 августа 2016
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В Ницце проходит неформальная церемония поминовения погибших во время теракта в День взятия Бастилии 14 июля.
Акция, организованная в соцсетях, проходит в парке рядом с набережной, где злоумышленник на грузовике задавил насмерть 85 человек.
На сцене, где обычно играет оркестр, был создан импровизированный мемориал, к которому люди, по уговору одетые во все белое, приносят букеты цветов и венки.
Акция стала своеобразным ответом на официальную церемонию, тоже состоявшуюся в Ницце, на которой толпа освистала премьер-министра Франции Мануэля Валльса.