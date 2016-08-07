В Ницце проходит неформальная церемония в память о жертвах теракта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Ницце сохраняются повышенные меры безопасности

В Ницце проходит неформальная церемония поминовения погибших во время теракта в День взятия Бастилии 14 июля.

Акция, организованная в соцсетях, проходит в парке рядом с набережной, где злоумышленник на грузовике задавил насмерть 85 человек.

На сцене, где обычно играет оркестр, был создан импровизированный мемориал, к которому люди, по уговору одетые во все белое, приносят букеты цветов и венки.

Акция стала своеобразным ответом на официальную церемонию, тоже состоявшуюся в Ницце, на которой толпа освистала премьер-министра Франции Мануэля Валльса.