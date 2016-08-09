Фелпс поддержал раскритиковавшую Ефимову пловчиху из США

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фелпс прокомментировал допинг-скандал вокруг российских спортсменов

Единственный в истории спорта 19-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс поддержал коллегу по команде Лилли Кинг, которая выступила с критикой в адрес россиянки Юлии Ефимовой.

Ефимова, добившаяся права поехать в Рио через суд, в понедельник выиграла серебро на дистанции 100 метров брассом.

"Я считаю, что спорт должен быть чистым и спортсмены должны соревноваться в равных условиях. Мне кажется довольно грустным, что сегодня людям, которые не прошли тест на допинг - и не один раз, а дважды, - все равно дают возможность выступать, - сказал Фелпс. - Это противоречит самой природе спорта".

Сама Ефимова в ответ заявила, что понимает тех, кто не поздравил ее с победой, поскольку по поводу нее было слишком много негатива в прессе.

"СМИ кишели новостями обо мне, которые не были правдивыми, - сказала Ефимова. - С другой же стороны, я не понимаю зарубежных коллег. Все атлеты должны находиться вне политики, а они просто смотрят ТВ и верят всему написанному".

"Я всегда думала, что холодная война давно в прошлом, но зачем же сейчас развязывать ее, используя в спорте", - добавила она.

Извинения и поздравления

Ранее коллега Фелпса по американской сборной Лилли Кинг также заявила, что Ефимовой нет места на Играх.

Вечером в понедельник после полуфинального заплыва на дистанции 100 м четырехкратная чемпионка мира Ефимова вызвала критику Кинг, подняв после финиша указательный палец вверх.

"Ты поднимаешь палец вверх, показывая, что ты номер один. А до этого тебя ловили на допинге. Мне это не нравится", - сказала 19-летняя Кинг. Позднее на пресс-конференции Кинг добавила, что спортсмены, ранее попадавшиеся на допинге, не должны участвовать в Олимпиадах.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Когда российская спортсменка вышла к воде, с трибун раздались недовольные выкрики и улюлюканье

"Люди, которых ловили на допинге, не должны участвовать, но, к сожалению, мы видим это. Это вещи, которые должны быть выбиты на камне", - сказала американская пловчиха.

В финальном заплыве Кинг победила, финишировав с олимпийским рекордом (1.04,93), Ефимовой досталось серебро, третье место заняла американка Кэти Мэйли. Кинг не поздравила россиянку с победой, однако позже за это извинилась.

"Если Ефимова хотела, чтобы ее поздравили, то я извиняюсь перед ней, - цитирует Кинг "Р-Спорт". - Она провела отличную гонку, но в тот момент после финиша мне больше хотелось поздравить Мэйли".

Юлия Ефимова была отстранена от участия в Играх в связи с нарушением антидопинговых правил в 2013 году, однако 4 августа Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил иск спортсменки, что позволило Ефимовой выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.