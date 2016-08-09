Убийца мусульманина из Глазго получил пожизненный срок

Живущий в Британии мусульманин Танвир Ахмед, сознавшийся в убийстве своего единоверца по религиозным соображениям, приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбытия наказания в 27 лет.

Ахмед признан виновным в "варварском убийстве миролюбивого человека", заявила судья Рита Рей, зачитывая приговор. Действия убийцы она назвала "отвратительным проявлением безжалостного насилия".

В апреле Танвир Ахмед, обвиняемый в убийстве владельца магазина из Глазго Асада Шаха, заявил, что совершил преступление по религиозным мотивам. Позже убийца заявил, что его жертва проявила "неуважение к исламу".

Шах был убит 24 марта всего через несколько часов после того, как опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" поздравление с праздником Пасхи, обращенное к его знакомым христианам.

"Со страстной пятницей и счастливой Пасхи", - написал он за три дня до праздника.

Шах был найден с тяжелыми ранениями неподалеку от собственного магазина. Он скончался по пути в больницу.

По мнению Ахмеда, Шах проявил неуважение к исламу, взяв на себя роль "пророка". В суде он сказал, что если бы не убил Шаха, то рано или поздно это сделал бы другой мусульманин.