Путин сказал, что первым поддержал Эрдогана во время мятежа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эрдоган и Путин встретились в греческой гостиной Константиновского дворца

Российский президент Владимир Путин перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Санкт-Петербурге заявил, что он был одним из первых, кто позвонил Эрдогану и выразил слова поддержки во время неудачной попытки военного переворота.

Эрдоган, в свою очередь, признался, что обрадовался звонку Путина. "Действительно, ваш звонок сразу после попытки переворота и меня лично, и моих коллег, и наш народ очень обрадовал", - сказал он.

Встреча двух лидеров проходит в греческой гостиной Константиновского дворца в Стрельне и началась с рукопожатия.

"Ваш нынешний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую ситуацию в Турции, говорит о том, что мы все хотим возобновления нашего диалога, восстановления отношений во имя интересов народов Турции и России", - обратился Путин к Эрдогану.

Эрдоган поблагодарил Путина за возможность встретиться и высказал мнение, что отношения двух стран вошли в положительное русло.

Нынешняя встреча - первая после того, как в ноябре 2015 года Турция сбила российский военный самолет Су-24. Россия также стала первой страной, которую Эрдоган посетил после попытки переворота в Турции.

Накануне встречи в Петербурге Эрдоган дал интервью российскому агентству ТАСС, в котором называл Путина своим другом.

"Это будет исторический визит, новое начало. На переговорах с моим другом Владимиром, я верю, будет открыта новая страница в двусторонних отношениях. Нашим странам предстоит многое сделать вместе", - сказал президент Турции.

Потепление отношений двух стран стало возможным после того, как в конце июня Эрдоган направил Путину письмо, где принес извинения за сбитый Су-24, выразил соболезнования в связи с гибелью пилота и заявил о желании наладить двусторонние отношения. В начале июля Путин и Эрдоган поговорили по телефону.

Как утверждает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, посредниками в восстановлении отношений России и Турции после инцидента с российским бомбардировщиком выступили глава турецкого генштаба Хулуси Акар и турецкий бизнесмен Джавит Чаглар.

Недоказанные связи с ИГ

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Брифинг в минобороны РФ, декабрь 2015 года

В период ухудшения отношений между странами российское министерство обороны несколько раз заявляло, что семья президента Эрдогана связана с запрещенной в России группировкой "Исламское государство" и нелегально торгует с экстремистами нефтью.

В декабре 2015 года глава генштаба Александр Рудской заявил, что боевики ИГ располагают 8,5 тыс. наливных грузовиков, которые транспортируют около 200 тысяч баррелей нефти в день по трём маршрутам. При этом, по словам Рудского, цистерны свободно пересекают границу между Турцией и Сирией в нескольких пунктах.

"По поступившим данным, в этот преступный бизнес вовлечено высшее политическое руководство страны, президент Эрдоган и его семья", - заявлял замминистра обороны Анатолий Антонов на мероприятии минобороны, на которых журналистам были показаны аэрофотоснимки, как утверждали военные, нелегально перевозивших нефть грузовиков.

Путин, в свою очередь, заявил тогда, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти.

Эрдоган в ответ на эти российские обвинения выступил с обещанием уйти в отставку, если они будут доказаны.