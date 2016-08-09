Таджикскому мигранту удалили глаз после нападения в Москве

Image caption Операция по удалению глаза обошлась семья Саидова в 60 тысяч рублей

38-летнему гражданину Таджикистана Сулаймону Саидову, получившему несколько ранений 8 апреля в результате нападения в московском метро, удалили правый глаз.

Таджикскому трудовому мигранту, отцу пятерых детей, также предстоит перенести еще одну операцию - врачи должны установить металлическую пластину, которая защитит головной мозг.

8 апреля между жителем Москвы Сергеем Царевым и Сулаймоном Саидовым в вагоне метро произошла перепалка, в ходе которой Царев достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов.

Подозреваемый был задержан по горячим следам примерно через час после инцидента.

В отношении 59-летнего Сергея Царева возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

"Сломлен и искалечен"

Как сообщили родные Сулаймона Саидова, операция по удалению глаза, включая изготовление и установку протеза, обошлась в 60 тысяч рублей. Расходы на операцию взял на себя Комитет гражданское содействие, который сразу же после нападения начал сбор средств для лечения Саидова.

"Самое страшное для родных Сулаймона - видеть, как физически здоровый мужчина, спортсмен, верующий человек - сломлен, искалечен", - рассказал Русской службе Би-би-си брат потерпевшего Дилшод Саидов.

"Он никогда ни с кем не конфликтовал. Он любил жизнь, людей. И был искалечен только потому, что кому-то не понравились его национальность, цвет кожи, глаз и волос. Здоровый мужчина практически лишился зрения. Его мучают постоянные головные боли. Он не сможет больше заниматься спортом, тяжелым физическим трудом, работать", - говорит брат Саидова.

Семья Саидова уже потратила на его лечение более 100 тысяч рублей. Деньги помогают собирать друзья и родные.

"Вторая операция обойдется нам в 164 тысячи рублей. Нам еще предстоит найти эти средства. Мы практически домой перестали посылать деньги, хотя в Россию приехали на заработки. Сейчас стало очень сложно найти работу - кризис. Наши близкие на родине пытаются самостоятельно найти средства на жизнь", - рассказывают друзья пострадавшего.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По разным данным, в России трудится около полутора миллионов таджикских граждан

"Выстрелил в четвертый раз"

Ранее сам пострадавший Сулаймон Саидов рассказал Русской службе Би-би-си подробности апрельского инцидента. Он также подчеркнул, что за 12 лет, что он живет в России, это уже второе нападение на него.

"Мы с племянником возвращались домой. На нападавшего я обратил внимание, когда он стал толкать моего племянника Мухаммаджона Хакимова. Вел себя очень агрессивно. Был сильно пьян. Его сильно разозлило, когда он узнал, откуда мы родом. Между нами не было никакой словесной перепалки. Он кричал, оскорблял нас, мы молчали. А затем он подошел и начал стрелять", - вспоминал пострадавший.

"На камерах зафиксирован уже момент нашей борьбы, когда я пытался выхватить у него оружие, Поэтому полицейские решили, что мы дрались. Уже на станции он выстрелил в четвертый раз, попал мне в живот. Мне удалось отобрать пистолет. Он убежал, а я упал. Подбежали полицейские, решившие, что оружие мое, драку устроил я, спровоцировал скандал... Но одна из девушек, которая была свидетелем инцидента, сказала, что я жертва нападения, пытавшаяся отнять оружие, чтобы спасти свою жизнь", - рассказал Сулаймон Саидов.

Власти Таджикистана ранее обратились к России с требованием объективно расследовать произошедшее.

Нескончаемый поток

По разным данным, в России трудится около миллиона таджикских граждан - в основном молодые люди, которые не смогли найти работу с достойной оплатой на родине.

Большинство трудовых мигрантов - выходцы из сельских регионов республики. Многие из них плохо знают русский язык, и это становится серьезной проблемой.

Таджикская правозащитница Ойнихол Бобоназарова считает, что Душанбе должен принять срочные меры по защите мигрантов. Несмотря на российско-таджикские двусторонние договоренности, права таджикских гастарбайтеров, по мнению правозащитных организаций, не соблюдаются.

"Самое страшное, - что наша власть молчит, когда гибнут ее граждане. Умирают от болезней, потому что живут в плохих условиях, нет хорошего питания, нет возможности обращаться к врачам, не соблюдается техника безопасности. За эти смерти никто не отвечает. А ведь эти ребята выполняют работу властей. Они, чтобы не воровать и не убивать, едут в Россию зарабатывать, потому что на родине нет рабочих мест и достойной человека зарплаты. Власть должна мигрантов защищать", - говорит Бобоназарова.

По словам председателя Союза таджиков России Абдулло Давлатова, трудовые мигранты постоянно испытывают психологические и физические стрессы.

"Живя в нечеловеческих условиях, плохо питаясь, болея, они на себя тратят минимум, стараясь сэкономленные деньги отправить домой. Отсутствие российского гражданства и медицинской страховки не позволяет им лечиться в клиниках. Принимая во внимание эти проблемы, российская сторона согласилась в экстренных случаях помогать тяжелобольным", - уточнил Давлатов.

Таджикистан пока не готов к возвращению или массовой депортации мигрантов из России. По словам специалистов, многие депортированные жители страны, не имея возможности заработать на родине, идут на нарушения закона, чтобы вновь попасть в Россию.