Шестой герцог Вестминстерский скончался в Британии
Один из богатейших землевладельцев Британии - шестой герцог Вестминстерский Джеральд Кавендиш Гросвенор - скончался на 65-м году жизни.
По словам представителя герцога, ему внезапно стало плохо, когда он осматривал свои владения на северо-западе Англии.
Герцогу Вестминстерскому принадлежали обширные участки земли на севере Англии и в Шотландии, а также участок площадью 121 гектар в одном из самых дорогих кварталов Лондона.
В 2016 году газета Sunday Times оценила состояние герцога в 9,35 млрд фунтов (12 млрд долларов). Однако после выхода Британии из ЕС стоимость его активов упала почти на 1 млрд долларов.
Предок покойного герцога - сэр Томас Гросвенор - в 1677 году приобрел заболоченный участок земли, на котором со временем образовалось два элитных лондонских района - Мейфэр и Белгравия.