Шестой герцог Вестминстерский скончался в Британии

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Шестой герцог Вестминстерский скончался в возрасте 64 лет

Один из богатейших землевладельцев Британии - шестой герцог Вестминстерский Джеральд Кавендиш Гросвенор - скончался на 65-м году жизни.

По словам представителя герцога, ему внезапно стало плохо, когда он осматривал свои владения на северо-западе Англии.

Герцогу Вестминстерскому принадлежали обширные участки земли на севере Англии и в Шотландии, а также участок площадью 121 гектар в одном из самых дорогих кварталов Лондона.

В 2016 году газета Sunday Times оценила состояние герцога в 9,35 млрд фунтов (12 млрд долларов). Однако после выхода Британии из ЕС стоимость его активов упала почти на 1 млрд долларов.

Предок покойного герцога - сэр Томас Гросвенор - в 1677 году приобрел заболоченный участок земли, на котором со временем образовалось два элитных лондонских района - Мейфэр и Белгравия.