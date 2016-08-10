Лагерь "Парк-отель "Сямозеро", где в июне погибли 14 детей, оштрафован на 200 тысяч рублей. Такое решение принял арбитражный суд Карелии.

"Суд рассмотрел и удовлетворил четыре заявления министерства здравоохранения и социального развития Карелии. По решению суда ООО "Парк-отель "Сямозеро" привлечено к административной ответственности по статье административного кодекса "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения", - рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Александра Барсукова.

Кроме того, в эту среду на сайте прокуратуры региона появилась информация об увольнении директоров двух колледжей и их заместителей, где учились вожатые лагеря. Организаторы производственной практики привлечены к дисциплинарной ответственности.

Трагедия в Карелии произошла 18 июня. На Сямозере перевернулись лодки с детьми, отдыхавшими в лагере "Парк-Отель Сямозеро". В результате погибли 14 человек, из которых 12 - дети. 33 человека удалось спасти.

Сам лагерь после трагедии закрыли.

После этой трагедии власти региона организовали масштабную проверку всех учреждений летнего отдыха несовершеннолетних. В результате за нарушения был закрыт лагерь "Золото Белого моря". Иициативная группа родителей, дети которых были в лагере, говорят, что не согласны с судебным решением и намерены добиваться его пересмотра.

Проверки начались и в других областях, в частности, в Воронежской, Ростовской, Костромской. После некоторых проверок на чрезмерность действий сотрудников Роспотребнадзора стали жаловаться родители детей, отдыхавших в детских лагерях.