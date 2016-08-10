Путин об инциденте в Крыму: Украина переходит к террору

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Путин заявил, что обсуждать мирное урегулирование ситуации на Украине на ближайшем саммите "большой двадцатки" бессмысленно

Президент России Владимир Путин заявил, что не оставит без внимания убийство двух российских военных в Крыму, которое, как утверждает Федеральная служба безопасности, совершили украинские спецслужбы.

"Судя по всему, те люди, которые захватили [власть] в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска компромиссов (...), вместо того, чтобы искать способ мирного урегулирования, перешли к практике террора", - приводит слова Путина Интерфакс. После случившегося он назвал бессмысленным проводить встречу в "нормандском формате" на полях предстоящего саммита "большой двадцатки".

Путин также заявил, что если США и страны Европы, поддерживающие Киев, заинтересованы в мирном урегулировании, они должны оказать давление на украинские власти.

В среду ФСБ заявила, что ее сотрудники предотвратили в Крыму террористический акт, в подготовке которого спецслужба обвинила Главное управление разведки министерства обороны Украины.

Официальный представитель военной разведки Украины обвинения отверг, заявив, что информация ФСБ является ложной.

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил агентству Интерфакс-Украина, что спецслужбы страны не пытаются силой вернуть Крым. "Украина не захватывает и не возвращает силой свою территорию, и не будет этого делать", - сказал представитель СБУ.

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал заявление ФСБ о подготовке украинскими спецслужбами терактов в Крыму "провокационным бредом" и элементом гибридной войны.

"Истерическое и лживое заявление Федеральной службы безопасности РФ не имеет никаких оснований, кроме попыток оккупантов нагнетать и обострять ситуацию на временно захваченных украинских территориях", - заявил он.