"Метрострой" официально стал новым подрядчиком строительства "Зенит-Арены"

Компания "Метрострой" официально стала новым подрядчиком строительства стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок, а также её подтвердили Русской службе Би-би-си в пресс-службе "Метростроя". Итоговая стоимость контракта составила 5 млрд 387,2 млн рублей - это максимальная сумма по этому тендеру.

Вторым участником тендера была "Группа компаний "Охрана", которая занималась подготовкой систем безопасности стадиона. Она предлагала достроить стадион за такую же сумму. Компания "Технопром" планировала завершить строительство за 5 млрд рублей, но ее заявка была отклонена.

Ранее о победе "Метростроя" сообщили СМИ со ссылкой на источники в Смольном и в строительной отрасли.

Строительство "Зенит-Арены" должно быть завершено до конца этого года. Стадион строят к чемпионату мира по футболу 2018 года, а затем он будет передан футбольной команде "Зенит". Проект был трижды скорректирован, а его стоимость выросла с изначальных 6,7 млрд рублей до предполагаемых 43,8 млрд рублей, передает ТАСС.

Предыдущим подрядчиком проекта была компания "Инжтрансстрой-Спб". В начале июля она заявила о вынужденной приостановке строительства и обвинила администрацию города в затягивании сроков строительства и несвоевременной оплате работ.

В ответ мэрия обвинила компанию в волоките, слишком медленном строительстве и нарушении требований заказчика. Власти города объявили о расторжении контракта с компанией. В конце июля подрядчик сообщил о полной приостановке работ.

Компания "Метрострой", основанная в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем, пишет Интерфакс. Четверть компании, по данным агентства, принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", а еще 21% - комитету имущественных отношений города.