На каннских пляжах запретили мусульманские купальники "буркини"

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Женщин, которые появятся на пляже Канн в "буркини", попросят заплатить штраф и сменить купальный костюм на более подобающий

Мэр Канн Давид Линар наложил запрет на появление на пляжах города женщин в закрытых купальниках "буркини" из соображений безопасности и общественного порядка.

Мэр заявил, что "буркини" являются "символом исламского экстремизма", нарочитым выражением религиозной принадлежности и могут спровоцировать агрессию и вызвать потасовки в обществе, которое за последнее время несколько раз подвергалось нападениям со стороны радикально настроенных исламистов.

Службы безопасности во Франции находятся в состоянии повышенной боевой готовности в свете последних террористических инцидентов - в том числе, недавнего нападения в Ницце.

Нарушители данного запрета должны будут выплатить штраф в размере 38 евро, а также либо сменить купальный костюм на более приемлемый, либо покинуть пляж.

Новое правило начало действовать в Каннах еще в конце июля, и с тех пор еще никто не был задержан за его нарушение.

"Буркини" - купальный костюм для мусульманок, который полностью закрывает тело в соответствии с требованиями шариата.

Это уже не первый случай, когда женская одежда подвергается ограничениям во Франции. В 2011 году она стала первой европейской страной, запретившей ношение паранджи (верхняя одежда в форме халата, закрывающая лицо сеткой) и никаба (закрывающий лицо головной убор с узкой прорезью для глаз).

Ранее на этой неделе в частном аквапарке рядом с Марселем из-за критики общественности отменили" день буркини".

Цитаты из текста постановления мэрии Канн

"Вход на пляж и купание запрещены любому человеку в неподобающей одежде, которая не уважает мораль и секуляризм.

Пляжные костюмы, которые нарочито демонстрируют религиозную принадлежность, могут нести угрозу нарушения общественного порядка во времена, когда Франция и религиозные сооружения является объектом террористических атак".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Властям придется определить разницу между "буркини" и гидрокостюмом

"Мы не запрещаем людям носить религиозные символы на пляже. Мы запрещаем одежду, которая открыто заявляет о лояльности к террористическим движениям", - сказал один из старших чиновников в администрации Канн.

Мэр Давид Линар подчеркнул, что другие религиозные символы - кипы (еврейский головной убор) и кресты - разрешены для ношения на пляже. Кроме того, запрет не будет распространяться на платки, которые многие мусульманские женщины носят на голове.

Тем временем французская Лига прав человека уже заявила, что обжалует этот запрет в суде.

"Пришло время для политиков умерить свой пыл дискриминации и защитить дух республики", - заявил местный лидер организации Эрве Лависс.