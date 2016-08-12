Прокурор попросил пожизненное для российского солдата за убийство в Гюмри

Прокурор на судебном процессе попросил приговорить к пожизненному сроку российского военного Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве семьи Аветисян в Гюмри.

"Ходатайствую о признании российского военного Валерия Пермякова виновным в убийстве семи членов семьи Аветисян в Гюмри 12 января 2015 года, сопровождавшемся разбойным нападением, а также в попытке незаконного пересечения армяно-турецкой границы, и требую для него наказания в виде пожизненного заключения", - заявил прокурор.

Адвокат Пермякова попросил отложить суд на неделю, чтобы подготовить защитную речь. Судья ходатайство удовлетворил, передает РИА Новости.

Судебный процесс по делу об убийстве начался в декабре прошлого года на территории 102-й военной базы в Гюмри, где Пермяков проходил срочную службу.

Вину признал

По версии следствия, 12 января 2015 года рядовой Пермяков самовольно оставил службу в карауле. После этого, считают следователи, он пришел в дом семьи Авеситян, застрелил шесть человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка.

Пермяков был задержан российскими пограничниками при попытке пересечь армяно-турецкую границу близ села Баяндур на границе с Турцией в западной части Армении.

Случившееся вызвало в Армении широкий резонанс. Местные жители требовали передать подозреваемого армянским правоохранительным органам, опасаясь, что в российском суде он сможет избежать ответственности.

В результате было решено, что обвинения в дезертирстве и краже оружия должен рассматривать российский гарнизонный суд - в августе прошлого года по этому делу Пермяков был приговорен к десяти годам колонии, - за массовое убийство Пермякова судят в армянском суде, но по российским законам.

Пермяков признал вину в убийстве, эксперты признали его вменяемым.