Пентагон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Афганистане

В Афганистане в результате авиаудара дрона убит лидер местного подразделения экстремистского движения "Исламское государство" Хафиз Саид Хан, сообщают источники в Пентагоне.

В прошлом году афганские спецслужбы уже сообщали о смерти Саида Хана в результате бомбардировки дрона, но тогда структуры ИГ опровергли эту информацию.

Нынешнее сообщение американских военных также пока не подтверждено из независимых источников.

В Пентагоне уточняют, что ракетный удар по тому месту, где находился Саид Хан, был нанесен 26 июля.

В тот день афганские военные сообщили о масштабной операции против ИГ в провинции Нангархар, в результате которой, по их данным, погибли около 120 боевиков. Однако тогда не уточнялось, был ли среди них Саид Хан.

В прошлом Хафиз Саид Хан командовал одним из подразделений "Талибана", однако затем присягнул на верность "Исламскому государству".

С января 2015 года эти два экстремистских движения находятся в Афганистане в состоянии открытого противоборства: талибы сохраняют контроль во многих регионах страны, однако ИГ удается рекрутировать в свои ряды боевиков Талибана, в том числе их полевых командиров.