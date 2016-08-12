Российские рапиристы взяли золото Рио-2016 в командном турнире

Мужская сборная России в командном турнире по фехтованию на рапирах победила в финале сборную Франции со счетом 45:41.

По ходу встречи французы постоянно вели в счете, но последние поединки лучше удались россиянам Тимуру Сафину, Алексею Черемисинову и Артуру Ахматхузину. Решающим стал предпоследний поединок с участием Ахматхузина - он полностью переиграл своего французского визави и вывел российскую команду вперед.

Бронзовые медали турнира достались сборной США.

Золото рапиристов стало пятым для России в неофициальном общекомандном зачете.