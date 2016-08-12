Российские рапиристы взяли золото Рио-2016 в командном турнире
- 12 августа 2016
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Мужская сборная России в командном турнире по фехтованию на рапирах победила в финале сборную Франции со счетом 45:41.
По ходу встречи французы постоянно вели в счете, но последние поединки лучше удались россиянам Тимуру Сафину, Алексею Черемисинову и Артуру Ахматхузину. Решающим стал предпоследний поединок с участием Ахматхузина - он полностью переиграл своего французского визави и вывел российскую команду вперед.
Бронзовые медали турнира достались сборной США.
Золото рапиристов стало пятым для России в неофициальном общекомандном зачете.