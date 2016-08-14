Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер распорядился ввести в город Милуоки Национальную гвардию после произошедших там накануне массовых беспорядков.

Ранее власти Милуоки и руководители полиции утверждали, что у них достаточно средств, чтобы держать ситуацию под контролем.

В воскресенье в городе было относительно спокойно. Несмотря на это, шериф графства Милуоки Дэвид Кларк запросил помощь Нацгвардии, опасаясь новой вспышки насилия.

Более ста чернокожих жителей города в субботу вышли на акцию протеста из-за убийства полицией молодого афроамериканца. Полицейские застрелили вооруженного 23-летнего темнокожего мужчину в субботу в ходе погони - по информации полиции, у него был при себе украденный пистолет, десятки патронов к нему, и его поведение выглядело крайне подозрительным.

Официально полиция не разглашает информацию о том, какого цвета кожи были убитый и застреливший его полицейский.

Тем не менее активисты убеждены, что убийство было совершено по расовым мотивам.

Разъяренная толпа подожгла в северной части Милуоки автозаправочную станцию, здание банка и два магазина, еще один магазин подвергся разграблению.

Один сотрудник полиции получил травму головы, после того как в окно патрульной машины бросили кирпич.

Сообщается, что трое участников беспорядков были арестованы.