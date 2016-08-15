Глава штаба Трампа отрицает получение денег от Партии регионов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пол Манафорт: "Я профессионал в части проведения избирательных кампаний"

Глава избирательного штаба Дональда Трампа отрицает получение денег от бывших пророссийских властей Украины. "Я никогда не получал ни единого нелегального платежа", - утверждает Пол Манафорт.

Ранее менеджер избирательной кампании Хиллари Клинтон потребовал от штаба Дональда Трампа раскрыть все связи с Россией в свете обвинений, с которыми выступила New York Times.

По информации издания, в так называемой "амбарной книге" Партии регионов на Украине найдены записи о проведении незарегистрированных платежей наличными на сумму 12,7 млн долларов в период с 2007-го по 2012 год Полу Манафорту.

"Самый простой ответ - это правда. Я профессионал в части проведения избирательных кампаний. Хорошо известно, что я работаю в Соединенных Штатах, я участвовал в организации кампаний в разных странах за рубежом. Я никогда не получал никаких "неофициальных наличных платежей", как это лживо сообщила New York Times"- говорится в обнародованном заявлении Манафорта.

Связь Трампа с Кремлем - популярная тема для обсуждения в ходе предвыборной кампании в США.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во время выступления Дональда Трампа на съезде республиканцев Пол Манафорт стоял на сцене позади кандидата в президенты и его дочери Иванки

Так, в понедельник британская газета Financial Times написала о связях Дональда Трампа с бизнесменами из бывшего Советского Союза, с помощью которых он запустил бизнес-проекты в Турции, Польше, Украине и России.

В статье New York Times говорится о том, что Манафорт был одним из ключевых советников бывшего президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию в феврале 2014 года.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили упоминания о совершенных платежах в так называемой "амбарной книге", в которой регистрировалась "черная бухгалтерия" Партии регионов.

Национальное антикоррупционное бюро также занимается расследованием коммерческих сделок на многие миллионы долларов, которые были заключены на Украине с участием компании Манафорта.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Янукович покинул Украину после столкновений в Киеве в феврале 2014 года

Впрочем, сотрудникам бюро еще предстоит доказать непосредственное получение Манафортом хотя бы какой-то части этих 12,7 млн долларов.

New York Times цитирует адвоката Манафорта, Ричарда Хибея, который утверждает, что его клиент не получал этих платежей.

"Такого рода заявления преследуют своей целью лишь опорочить человека без каких-либо доказательств, существование которых мы совершенно отвергаем", - заявил адвокат.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пол Манафорт не скрывает, что работал советником Януковича, но отрицает получение многомилионных выплат наличными

Хакерские атаки и новые обвинения

Демократическая партия США настаивает на том, что штаб республиканского кандидата в президенты должен ответить на обвинения New York Times, учитывая "пропутинскую политическую риторику Трампа".

"Дональд Трамп обязан раскрыть связь главы штаба Пола Манафорта и других сотрудников и советников кампании с Россией и прокремлевскими субъектами, а также любую информацию о том, кто из них до сих пор связан с ними или получает от них платежи", - заявил Робби Мук, менеджер избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Трамп подвергся критике в том числе и за высказывания о ситуации в Крыму

Демократы и ранее обвиняли Россию в помощи кампании Трампа.

По мнению Мука, российские хакеры стоят за взломом систем безопасности Демократической партии.

Кроме того, на этих выходных хакер, которого связывают с Россией, разместил в интернете личные данные лидера демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси и сотен других членов Демократической партии. Пелоси также заявила, что получала "непристойные" сообщения.

После прошлых утечек информации из демократического штаба Трампа обвинили в науськивании российских хакеров, когда он призвал найти электронные письма, отправленные Клинтон с ее личного адреса, когда она еще занимала должность госсекретаря США.

ФБР тогда приняло решение не выдвигать официальных обвинений в ее адрес. Клинтон заявила, что около половины из 60 тысяч электронных писем были переданы в госдепартамент. Оставшиеся письма носили личный характер.

"Россия, если ты меня слышишь, я надеюсь, ты найдешь эти 30 тысяч электронных писем", - заявил Трамп. Позже он заявил, что этот призыв был риторическим.

Опросы общественного мнения показывают спад популярности Дональда Трампа после его последних спорных высказываний.

"Если бы отвратительные и коррумпированные СМИ писали обо мне правду и не коверкали мои слова, то я бы уже опережал Хиллари на 20%", - написал республиканский кандидат на своей странице в "Твиттере" в минувшее воскресенье.