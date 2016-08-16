Иран разрешит России использовать военные объекты страны для борьбы с ИГ

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Во вторник российская авиация впервые использовала иранский аэродром для военных действий в Сирии

Для борьбы с терроризмом в Сирии Иран готов предоставить в распоряжении России весь свой военно-производственный потенциал и военные объекты, заявил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Иран воодушевлен сотрудничеством с Россией в деле борьбы с терроризмом, это сотрудничество носит стратегический характер, добавил он в ходе интервью иранскому информационному агентству IRNA.

Это заявление последовало вслед за объявлением о том, что российские бомбардировщики Ту-22М3 и Су-34, взлетевшие с аэродрома Хамадан в Иране, нанесли удары по позициям боевиков в Сирии. Это первый раз, когда российская авиация использовала иранский аэродром для военных действий в Сирии.

В министерстве обороны России заявили, что бомбардировщики уничтожили пять крупных складов с вооружением, три пункта управления и лагеря подготовки боевиков.

Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года. В марте президент России Владимир Путин приказал вывести из Сирии большую часть российских войск. При этом часть российской военной группировки осталась в стране; сколько именно военных находится там, неизвестно.