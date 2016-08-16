Скончалась "самая знаменитая россиянка" Бразилии Элке Маравилья

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маравилья знала девять языков, включая греческий и латынь

Знаменитая бразильская модель, актриса и ведущая Элке Маравилья скончалась в возрасте 71 года. Ее называли самой знаменитой россиянкой Бразилии.

Маравилья - урожденная Элке Георгевна Груннупп - родилась в 1945 году в Ленинграде, однако еще в детстве родители увезли ее в Бразилию.

Все детство она провела на ферме и только в 24 года начала модельную карьеру в Рио-де-Жанейро, а позже стала сниматься в кино и сериалах.

Во время военной диктатуры в 1971 году она была арестована, после того как в аэропорту Сантос-Дюмон сорвала со стены плакат об объявлении в розыск политического активиста, сына известного модельера и своей подруги Зузу Анжел.

Через шесть дней актрису освободили, благодаря покровительству ее поклонников. Молодой человек позже погиб в заключении.

Тогда же Маравилью лишили бразильского гражданства, она сохранила лишь гражданство Германии (мать Элке была немкой).

Актриса несколько раз была замужем, а также открыто рассказывала о своем аборте в консервативной Бразилии.

Маравилья снялась в более чем 15 сериалах и 25 фильмах. Она также вела собственное шоу "Элке поет и рассказывает".