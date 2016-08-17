Дарья Клишина вышла в финал на Олимпиаде в Рио
Единственная российская легкоатлетка, допущенная на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, Дарья Клишина, вышла в финал соревнований по прыжкам в длину.
Клишина показала относительно невысокий результат - 6,64 метра, но он все же позволил занять ей восьмое место по итогам квалификации и выйти в финальную часть, которая пройдет в среду.
Дальше всех в квалификации - на 6,87 - прыгнула чемпионка Европы Ивана Спанович из Сербии.
Украинка Марина Бех тоже прошла в финал с результатом 6,55 метра.
В финале - и Ксения Балта из Эстонии, которая показала в квалификации четвертый результат, - 6,71 метра.
Российская сборная по легкой атлетике в полном составе дисквалифицирована и отстранена от международных соревнований из-за допингового скандала. Для Клишиной было сделано исключение, поскольку она живет, тренируется и сдает пробы на допинг в США, а не в России.