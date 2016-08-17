Премьер Франции поддержал запрет купальников буркини
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс выступил в поддержку введенных в ряде районов страны запретов на женские купальники буркини, покрывающие все тело.
В интервью французской газете "Прованс" премьер назвал ношение буркини политическим проектом, который, по его словам, увековечивает унижение женщин и несовместим с французскими ценностями.
Вальс, однако, признал, что запрет на буркини не решает проблему нападений джихадистов, потрясших Францию в последние месяцы.
Купальное облачение, покрывающее все тело, используется некоторыми мусульманками, которые следуют требованиям шариата.
В конце июля - начале августа власти семи городов на побережье Франции наложили запрет на появление на пляжах города женщин в закрытых купальниках из соображений безопасности и общественного порядка. Нарушителям запрета грозит штраф и выдворение с пляжа.
Мусульманские одеяния в течение долгого времени остаются предметом горячих дебатов во Франции, где проживает самая многочисленная в Европе мусульманская община.
Еще в 2009 году власти Франции запретили плавать в буркини в общественных бассейнах, сославшись на требования гигиены.
В 2011 году Франция первой из европейских стран запретила ношение паранджи в общественных местах, однако запрет не распространяется на другую мусульманскую одежду.