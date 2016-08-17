Похищенная "Боко Харам" школьница скучает по "мужу" из группировки

  • 17 августа 2016
Мать похищенной девушки Правообладатель иллюстрации AP
Image caption Матери похищенных девочек плакали после просмотра видео "Боко Харам"

Школьница из нигерийского города Чибок, два года назад похищенная исламистами из "Боко Харам", а затем сбежавшая, говорит, что скучает по предполагаемому члену группировки, ставшему отцом ее ребенка.

"Я хочу, чтобы он знал, что я все еще о нем думаю. То, что нас разлучили, не значит, что я перестала думать о нем", - сказала девушка в интервью агентству Рейтер.

Амину Али Нкеки вместе с ребенком нашли в джунглях в мае вместе мужчиной по имени Мохаммед Хайяту, который назвался её мужем. Мохаммеда Хайяту сразу же арестовали, посчитав членом "Боко Харам".

Мать девушки в интервью Би-би-си несколько дней назад заявила, что Хайяту не экстремист, а автомеханик. Как утверждает женщина, он примкнул к группировке не по своей воле, а был похищен.

Из сделанных ранее заявлений группировки, впрочем, следует, что похищенных девушек "отдавали в жены" именно ее боевикам.

Боевики "Боко Харам" похитили 276 девочек из школы в Чибоке в апреле 2014 года. 219 из них, предположительно, все еще находятся в заложницах.

На этой неделе группировка опубликовала видеоролик, в котором были показаны похищенные девочки. На записи видно, что одна из девочек на заднем плане сидит с маленьким ребенком. Это косвенно подтверждает сообщения о том, что некоторых похищенных девочек насиловали и заставляли "выходить замуж" за боевиков.

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