Мэр Москвы Собянин пообещал избавить уличных музыкантов от штрафов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Закон, принятый Госдумой в 2012 году, позволяет трактовать выступление уличных музыкантов как нарушение общественного порядка

Мэр Москвы Собянин пообещал уличным музыкантам создать условия для выступлений, при которых им не будет грозить задержание и штраф "за нарушение общественного порядка". По мнению градоначальника, решить проблему можно при помощи системы онлайн-регистрации артистов, желающих играть на улице.

"Считаю бестолковой ситуацию, когда с людьми, которые абсолютно никому не мешают, играют классическую, какую-то другую музыку, поступают так жёстко. Этот вопрос не отрегулирован, - сказал мэр в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Правозащитный сайт ovd-info сообщает о десятках случаев задержания уличных музыкантов в Москве только этим летом. Как отмечают правозащитники, задержанных обычно обвиняют в организации "одновременного массового пребывания граждан", повлекшего нарушения общественного порядка - соответствующая статья была введена в административный кодекс летом 2012 года в ответ на митинги и протестные прогулки в центре Москвы.

Недавним громким случаем стало задержание на Манежной площади столицы двух студенток музыкального техникума, игравших на гуслях и домре. Суд оштрафовал девушек на 10 тысяч рублей (150 долларов) каждую.

Правомерность преследования уличных музыкантов вызвала сомнение даже у членов "Единой России", чье большинство в Госдуме обеспечило принятие спорных поправок в КОАП. В начале августа депутат Ольга Баталина, возглавляющая комитет по труду и социальной политике, обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить законность задержаний артистов.

"Что брать с полиции? Она выполняет свои функции. Необходимо создать систему, понятную, простую, чтобы молодые люди могли выступать", - считает Сергей Собянин.

"Есть сайт, на котором человек может забронировать себе место, прийти и торговать. Так же можно будет зайти на сайт, будут определённые точки, где можно будет выступать. Пожалуйста, заявляйся, приходи, пой, танцуй, что хочешь, то и делай", - приводит слова мэра сайт радиостанции "Говорит Москва".