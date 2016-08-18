Институт сенатора Маккейна признан в России "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура России признала нежелательными на территории страны две иностранные неправительственные организации - Международный республиканский институт и Фонд инвестирования в развитие.

Прокуроры пришли к выводу, что работа этих НПО "представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства".

Международный республиканский институт своей целью называет оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии. Его директор - сенатор от штата Аризона Джон Маккейн. Организация работает в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США.

В России институт работает с 1992 года и провел серию тренингов для депутатов Госдумы и региональных и местных парламентов. Летом прошлого года он был включен в "патриотический стоп-лист", который был разработан в Совете Федерации.

Фонд инвестирования в развитие СМИ, согласно информации на его сайте получающий финансирование из различных фондов и от индивидуальных инвесторов из Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии и США, работал в том числе с фондом "Открытое общество" Джорджа Сороса.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательными пять иностранных организаций. Это Национальный фонд в поддержку демократии, институт "Открытое общество фонд содействия", фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса, Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, Национальный демократический институт международных отношений.