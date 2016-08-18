Министерство юстиции Словакии подготовило законопроект, запрещающий группам националистов патрулировать местные поезда.

В апреле этого года активисты крайне правой "Народной партии - наша Словакия" организовали собственные патрули в поездах страны.

На сайте партии сообщалось, что патрулирование было начато после того, как хулиганы-цыгане напали на 21-летнюю девушку в поезде возле города Левице.

Активисты утверждали, что пошли на такую меру, поскольку полиция не справляется со своими обязанностями по защите граждан.

Однако в сообщении министерства указывается, что безопасность пассажиров должны обеспечивать сотрудники правоохранительных органов и персонал железных дорог.

В марте "Народная партия - наша Словакия" получила более 8% голосов на выборах и заняла 14 мест в парламенте страны.

Как сообщается на сайте партии, ее целью является безопасность граждан от угроз со стороны "цыган или других экстремистов, а также коррумпированных политиков".

Среди тех, кого партийцы считают героями, назван пронацистский президент Первой Словацкой республики Йозеф Тисо, казненный после окончания Второй мировой войны.