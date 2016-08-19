Китай ужесточает контроль за содержанием интернет-сайтов

Правообладатель иллюстрации Papijiang Image caption Известная актриса и видеоблогер Папи Цзян уже столкнулась с давлением властей

Главные редакторы китайских интернет-сайтов будут нести персональную ответственность за их содержание, таковы новые правила, введенные властями Китая после появившихся за последние несколько месяцев материалов, которые, по их мнению, подрывали авторитет лидера страны Си Цзиньпина.

Согласно новым требованиям, руководство новостных сайтов должно круглосуточно отслеживать содержание заметок и статей, чтобы не допустить фактических, стилистических и других ошибок.

Эти изменения - часть масштабной кампании по усилению государственного контроля в сфере СМИ.

Один из самых популярных веб-ресурсов Китая Tencent уволил своего главного редактора в июле, после того как в заголовке статьи про выступление Си Цзиньпина по поводу юбилея Коммунистической партии, было ошибочно использовано слово "разъяренный" вместо слова "важный". В марте на портале Wujie было опубликовано письмо, призывающее к отставке председателя КНР.

Лайв-трансляции

В рамках изменения правил для интернет-ресурсов также ужесточается контроль за лайв-трансляциями в сети, они очень популярны в Китае, особенно среди молодежи.

Это делается для того, чтобы в прямой интернет-эфир не выходили неподобающие, по мнению властей, материалы.

В Китае - около 80 ресурсов, позволяющих делать лайв-трансляции. У одного из крупнейших, Bilibili - около 50 миллионов пользователей.

Всего лишь месяц назад власти потребовали у популярного интернет и видео блогера, комедианта и актрисы Папи Цзян следить за тем, что она говорит и пишет, обвинив ее в склонности к сквернословию.