Министр образования России Ливанов отправлен в отставку

  • 19 августа 2016
Дмитрий Ливанов Правообладатель иллюстрации RIA Novosti
Image caption Ливанов проработал в должности министра образования чуть более четырех лет

Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра образования и науки Дмитрия Ливанова.

Сообщается, что Путин согласился с предложением премьера Дмитрия Медведева назначить новым главой министерства образования и науки России сотрудницу администрации президента Ольгу Васильеву.

Дмитрий Ливанов станет спецпредставителем главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной.

Ливанов был назначен министром образования 21 мая 2012 года. До назначения он работал ректором Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", куда пришел с поста замглавы министерства образования России.

Ольга Васильева - доктор исторических наук, профессор, почетный профессор МГГЭУ, преподавала историю Русской православной церкви ХХ века. На сайте МГГЭУ сообщается, что она была заместителем начальника управления по общественным проектам администрации президента.

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