В Лондоне запускается ночное метро

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В пятницу в лондонской подземке запустят первые ночные поезда - жители британской столицы ждали этого события почти три года.

Две ветки лондонского метро, Victoria и Central, начнут работать круглосуточно по выходным.

Впервые о таком намерении власти города сообщили еще в ноябре 2013 года.

Тогда в планах было запустить круглосуточное метро в сентябре 2015 года, но развитие проекта затормозилось из-за забастовок работников подземки - они были не согласны с условиями оплаты ночного труда. Найти компромисс удалось лишь в марте 2016 года.

Ночные поезда будут ходить каждые 10 минут.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что проедет на первом ночном поезде по линии Victoria до станции "Брикстон".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Мэр Лондона Садик Хан поздравил всех жителей столицы с долгожданным запуском круглосуточного метро

"Я очень рад и поздравляю всех с этим событием! Огромному количеству людей приходится ездить с работы и на работу по ночам - медсестрам, докторам, охранникам, работникам отелей - теперь им придется гораздо проще. Кроме того, это должно совершенно преобразить ночную жизнь Лондона", - сказал он.

К осени ночные поезда по выходным начнут ходить и на других ветках - Jubilee, Piccadilly и Northern.

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В планах городских властей к 2017 году также сделать круглосуточными линии Metropolitan, Circle, District и Hammersmith & City и наземное метро.

Проезд на ночном поезде будет стоить столько же, сколько и обычная поездка вне часа пик, а дневные проездные будут действовать до 4:30 утра.

Где еще в мире действует ночное метро?

В Копенгагене с 2009 года работает круглосуточное метро, поезда которого управляются автоматически, без участия машиниста.

В метро Стокгольма, Вены и Берлина по выходным ходят ночные поезда.

В Бильбао и Барселоне подземка работает 24 часа по субботам.

Но лидирует в этом отношении Нью-Йорк, где метро работает круглосуточно семь дней в неделю.

По данным управляющей лондонским метро компании Transport for London (TFL), прибыль от запуска круглосуточной подземки составит 6,4 млрд фунтов (8,3 млрд долларов) к 2030 году и создаст 500 тысяч новых рабочих мест.