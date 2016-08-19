ВТО признала незаконным запрет России на ввоз свинины из Евросоюза

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поставки свинины в Россию из Европы остаются под запретом независимо от решения ВТО - из-за продуктового эмбарго

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала Евросоюз в его торговом споре с Россией из-за введенных Россельхознадзором ограничений на импорт свинины.

Арбитры пришли к выводу, что действия российской стороны не соответствуют соглашению о санитарных и фитосанитарных мерах, которое Россия заключила при вступлении в ВТО.

В начале 2014 года Россия запретила ввоз свинины из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, ссылаясь на выявленные на территории этих стран случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС). В течение года ограничение было распространено на весь Евросоюз.

Запрет коснулся не только живых свиней и сырого мяса, но и всех термически обработанных мясных изделий, которые не переносят инфекцию.

Летом 2014 года Евросоюз подал жалобу в ВТО. Рассмотрение дела тянулось два года, но в итоге Москва проиграла торговый спор. У каждой из сторон есть 60 дней на обжалование решения арбитров.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что решение арбитров не означает немедленного открытия границ. "Дальше будут процедурные вещи - апелляции. Года два мы позанимаемся", - сказал Данкверт в интервью ТАСС.

"Пара лет пройдет, мы отменим запрет. Через два дня введем, потому что очередной случай АЧС будет. У них каждую неделю случаи АЧС и на домашних свиньях в Польше. Они это скрывают. ЕС поймет, что напрасно не принял жестких мер в отношении АЧС, это будет очень скоро", - заявил глава российского ведомства.

Еврокомиссия назвала решение третейской группы ВТО "серьезным сигналом России и всем членам ВТО в части их обязательств по соблюдению международных стандартов".

Вместе с тем, как отмечает исполнительный орган ЕС, поставки свинины в Россию по-прежнему остаются под запретом из-за российского эмбарго, введенного в ответ на санкции после аннексии Крыма.