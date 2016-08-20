Эмбер Хёрд отдаст все деньги от развода с Деппом на благотворительность

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Адвокаты Деппа утверждали, что Хёрд, выдвигая против бывшего мужа обвинения в рукоприкладстве, просто надеется получить от него больше денег в результате бракоразводного процесса.

Голливудская актриса Эмбер Хёрд пообещала пожертвовать на благотворительность все деньги, причитающиеся ей после развода с Джонни Деппом.

Бракоразводный процесс актеров грозил стать одним из самых скандальных и громких в истории Голливуда, но на этой неделе Херд и Депп договорились об условиях расставания, заявив, что не стремились причинить друг другу физический или эмоциональный вред.

Актриса заявила о намерении передать все 7 млн долларов, которые она получит от бывшего мужа Джонни Деппа, благотворительным организациям, оказывающим помощь пережившим насилие женщинам и больным детям.

Половину суммы актриса передаст Американскому союзу защиты гражданских свобод, который помогает женщинам, подвергшимся насилию. Еще 3,5 млн долларов Хёрд отдаст детской больнице Лос-Аджелеса.

"Как сообщалось в прессе, сумма, [которую я получу] после развода - 7 млн долларов, и 7 млн долларов будут пожертвованы на благотворительность. Это больше всех пожертвований, которые я делала в прошлом", - говорится в заявлении актрисы.

По словам актрисы, она хочет помочь тем, кто менее всех защищен.

Ранее юристы актрисы заявляли, что на протяжении ее 15-месячного брака с Деппом она жила в страхе, поскольку 53-летний актер не раз распускал руки при семейных ссорах.

Сам он почти не комментировал заявления Херд, но адвокаты Деппа утверждали, что актриса, выдвигая против бывшего мужа обвинения в рукоприкладстве и агрессивном поведении, просто надеется получить от него больше денег в результате бракоразводного процесса.

Хёрд же утверждала, что деньги для нее лично не играли никакой роли.

Друзья и знакомые голливудской пары разделились на два лагеря: одни защищали Деппа, другие симпатизировали Херд.

Прожившие в браке менее полутора лет супруги на этой неделе сумели согласовать условия развода.

Пара также заключила в рамках бракоразводного процесса финансовое соглашение, в котором говорилось, что Хёрд намерена пожертвовать часть причитающихся ей средств на благотворительность, однако точная сумма пожертвований не указывалась.

Хёрд и Депп познакомились в 2010 году на съемках фильма "Ромовый дневник", а поженились в феврале прошлого года.

В конце мая СМИ сообщили о том, что Хёрд подала на развод с Деппом, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями".