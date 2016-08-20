На журналистку Юлию Латынину напали в центре Москвы

  • 20 августа 2016
Юлия Латынина Правообладатель иллюстрации RIA Novosti
Image caption Латынина предполагает, что до нападения за ней следили

Журналистка "Новой Газеты" Юлия Латынина рассказала, что неизвестный напал на нее недалеко от радиостанции "Эхо Москвы" и облил фекалиями.

По ее словам, нападавшие, вероятно, следили за ней долгое время и точно знали, что она паркует машину в нескольких километрах от редакции "Эха"

Латынина предпочла не называть имя человека, который, по ее мнению, стоит за нападением, однако заявила, что инцидент мог быть связан с недавними материалами в "Новой газете".

В своей передаче "Код доступа" она также рассказала, что произошедшее может быть связано с другими нападениями, которых, по ее словам, было уже 14 или 15.

Речь идет о совершенных в Санкт-Петербурге нападениях на людей оппозиционных взглядов, - активных в социальных сетях, но не настолько публичных, чтобы этими случаями заинтересовалась широкая общественность.

Все эти люди были упомянуты в "черном списке" из более чем 800 критически настроенных к власти людей на сайтах "Кто есть Кто?" и "Викиблогер".

При этом, как выяснила ранее Русская служба Би-би-си, за созданием интернет-картотеки оппозиционеров - потенциальных и уже состоявшихся жертв травли, насилия и поджогов имущества - могут стоять люди, близкие к команде бизнесмена Евгения Пригожина.

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