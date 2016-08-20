Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Латынина предполагает, что до нападения за ней следили

Журналистка "Новой Газеты" Юлия Латынина рассказала, что неизвестный напал на нее недалеко от радиостанции "Эхо Москвы" и облил фекалиями.

По ее словам, нападавшие, вероятно, следили за ней долгое время и точно знали, что она паркует машину в нескольких километрах от редакции "Эха"

Латынина предпочла не называть имя человека, который, по ее мнению, стоит за нападением, однако заявила, что инцидент мог быть связан с недавними материалами в "Новой газете".

В своей передаче "Код доступа" она также рассказала, что произошедшее может быть связано с другими нападениями, которых, по ее словам, было уже 14 или 15.

Речь идет о совершенных в Санкт-Петербурге нападениях на людей оппозиционных взглядов, - активных в социальных сетях, но не настолько публичных, чтобы этими случаями заинтересовалась широкая общественность.

Все эти люди были упомянуты в "черном списке" из более чем 800 критически настроенных к власти людей на сайтах "Кто есть Кто?" и "Викиблогер".

При этом, как выяснила ранее Русская служба Би-би-си, за созданием интернет-картотеки оппозиционеров - потенциальных и уже состоявшихся жертв травли, насилия и поджогов имущества - могут стоять люди, близкие к команде бизнесмена Евгения Пригожина.