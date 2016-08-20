Российские гандболистки стали чемпионками Олимпиады
- 20 августа 2016
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Женская сборная России по гандболу впервые в своей истории выиграла золотые медали Олимпийских игр.
В финальном матче в Рио-де-Жанейро россиянки выиграли у сборной Франции со счетом 22:19.
Бронзовым призером Олимпийских игр стала сборная Норвегии, победившая в матче за третье место команду Нидерландов - 36:26.