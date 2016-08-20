Российские гандболистки стали чемпионками Олимпиады

Женская сборная России по гандболу впервые в своей истории выиграла золотые медали Олимпийских игр.

В финальном матче в Рио-де-Жанейро россиянки выиграли у сборной Франции со счетом 22:19.

Бронзовым призером Олимпийских игр стала сборная Норвегии, победившая в матче за третье место команду Нидерландов - 36:26.