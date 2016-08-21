Юлия Ефимова: Олимпиада в Рио была кошмаром и войной

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ефимова призналась, что особым испытанием для нее были дни ожидания результатов

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом, назвала эти соревнования кошмаром и войной.

В интервью Би-би-си 24-летняя спортсменка рассказала, что всегда считала соревнования праздником и не ожидала, что эти игры будут столь серьезным испытанием.

"Это больше похоже на войну, а не на спортивные состязания. Ведь обычно участие в соревнованиях - это что-то приятное: ты встречаешься с людьми из разных стран, встречаешься с друзьями. Мой отец говорил мне, что соревнования - это нечто вроде праздника, нечто позитивное. Но эти соревнование были просто ужасны. Речи нет о каком-то позитиве, это была война", - сказала спортсменка.

Ефимова была отстранена от участия в Играх в Рио в связи с нарушением антидопинговых правил в 2013 году, однако 4 августа Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил иск спортсменки против Олимпийского комитета России и Международной федерации плавания (ФИНА).

Результат рассмотрения дела позволил Ефимовой выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В интервью Би-би-си она подчеркнула, что особым испытанием для нее были дни ожидания результатов. "Это было безумие. То говорят что ты едешь, то, что уже не едешь. Это было очень тяжело", - призналась спортсменка.

Во время соревнований зрители освистали российскую пловчиху, а американские пловцы Майкл Фелпс и Лилли Кинг осудили МОК за допуск Ефимовой на Олимпиаду.