Пловец Райан Лохте вновь извинился за свое поведение в Рио

Американский пловец Райан Лохте, оказавшийся вместе с тремя своими коллегами в центре скандала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, еще раз извинился за свое поведение и выдуманную историю об ограблении.

"Я беру на себя полную ответственность за это, потому что я умолчал о каких-то деталях, а какие-то преувеличил... Если бы я этого не делал, мы бы не оказались в такой ситуации", - сказал спортсмен в интервью телеканалу NBC.

Он подчеркнул, что необдуманный поступок спортсменов лишь привел к проблемам и отвлек внимание публики от олимпийских соревнований.

Лохте, выигравший золото на Олимпиаде в Рио, вместе с соратником по сборной, также золотым медалистом Джимми Фейгеном, обвиняется в лжесвидетельстве. Полиция Бразилии считает, что Лохте и Фейген солгали относительно вооруженного ограбления, которому они якобы подверглись 7 августа вместе с еще двумя американскими пловцами.

Согласно показаниям Лохте, их такси остановили люди, выдававшие себя за офицеров полиции. Один из них якобы приставил к голове Лохте пистолет и забрал его деньги и личные вещи.

Но бразильская полиция сообщила, что показания пловцов не совпадают друг с другом, а также не подтверждаются данными камер видеонаблюдения.

Как заявили в полиции через несколько дней после инцидента, спортсмены случайно выломали дверь в туалет на заправке, а потом спорили с охранником и владельцем заведения, которые требовали возместить ущерб. В итоге, по словам источников, пловцы заплатили некую сумму, но никакого ограбления не было.

Бразильский телеканал Globo показал фрагменты записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как спортсмены сидят на заправке с поднятыми руками.

Извинения за пловцов уже принес олимпийский комитет США.