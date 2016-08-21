КНДР требует вернуть из Южной Кореи 13 перебежчиков

Власти КНДР требуют вернуть из Южной Кореи 13 человек, бежавших в Сеул ранее в этом году.

12 работниц ресторана и их управляющий работали в Китае в ресторане, принадлежащем Северной Корее. В апреле они бежали. Пробыв некоторое время на территории Китая, северокорейцы в итоге оказались в Южной Корее.

Там они были взяты под стражу. После более чем трех месяцев проверки южнокорейской разведкой, перебежчики были выпущены из заключения.

По версии КНДР, работники ресторана были похищены спецслужбами Южной Кореи.

"Мы продолжим сражаться, пока не сможем спасти и привезти назад наших сограждан", - заявил представитель экстренного комитета по спасению бывших работников ресторана Центральному телеграфному агентству Кореи.

По данным правозащитников, около 30 тыс. человек бежали в Южную Корею из КНДР, спасаясь от нищеты или преследования властей. Однако групповые побеги достаточно редки.

Работники северокорейских ресторанов за рубежом обычно проходят несколько уровней проверки и обучения. Их отбирают из семей преданных последователей Трудовой партии КНДР.