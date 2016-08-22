Скончался победивший оспу американский врач Дональд Хендерсон

Image caption Дональд Хендерсон начал свою работу по борьбе с оспой в 1966 году

Американский эпидемиолог Дональд Хендерсон, который в конце 1960-х возглавил успешную кампанию по искоренению оспы в мире, скончался в возрасте 87 лет.

Хендерсона называли "гигантом" в здравоохранении за его работу в 1960-х и 70-х годах.

Его смерть была вызвана осложнениями после перелома бедра.

Натуральная оспа - одна из наиболее смертоносных инфекций, от которой только в XX веке погибли сотни миллионов человек. Ее объявили побежденной в 1980 году - это была первая инфекция, которую удалось искоренить в масштабах всего мира.

Заболевание протекает с острыми болями, а на лице и теле появляется сыпь, которая затем превращается в рубцы. Как правило, от оспы умирал один из трех заболевших.

Хендерсон начал свою работу по борьбе с оспой в 1966 году. В те времена заболевание все еще было распространено в Африке и Азии.

Американский эпидемиолог изолировал вспышки заболевания и прививал людей систематически вместо того, чтобы проводить массовые кампании вакцинации.

После завершения карьеры во Всемирной организации здравоохранения Хендерсон занимал пост советника по науке и биотерроризму при трех американских президентах.