Власти Петербурга решили достроить "Зенит-Арену" за счет школ

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Проект строительства "Зенит-Арены" ранее трижды корректировался, а его стоимость выросла с изначальных 6,7 млрд рублей до 43,8 млрд рублей.

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение высвободить деньги на возведение стадиона "Зенит-Арена" за счет урезания средств, выделенных на строительство школ, детских садов и других социальных объектов.

Постановление о перераспределении средств адресной инвестиционной программы 2016 года было утверждено 17 августа. Сейчас оно опубликовано на сайте правительства Санкт-Петербурга.

Как следует из постановления, финансирование строительства многих школ будет сокращено более чем в два раза.

Финансирование строительства школы на Малой Бухарестской улице будет сокращено более чем на треть. На строительство еще одной школы на 825 мест будет выделено только четверть тех денег, которые были предусмотрены изначально. На строительство одного из детских садов на 165 мест правительство Петербурга оставило лишь 10% от изначально предусмотренных денег.

В целом бюджет на строительство учреждений здравоохранения будет уменьшен на 925 млн рублей, школ - на 505 млн рублей, детских садов - на 313 млн рублей. Кроме того, власти города направят на строительство стадиона 88 млн рублей, выделенных на строительство жилого дома в Колпино.

Непосредственно на достройку стадиона правительство города рассчитывает направить из высвобожденных средств около 1,7 млрд рублей, еще 888 млн рублей будет потрачено на строительство входной инфраструктуры комплекса.

"Фонтанка.ру" со ссылкой на городскую администрацию уточняет, что все добавленные за счет социальных учреждений средства в дальнейшем планируют взыскать либо с бывшего генподрядчика строительства - компании "Инжтрансстрой-СПб" - либо вернуть по банковской гарантии, которую выдал ВТБ.

Стадион "Крестовский" или "Зенит-Арена" строят к чемпионату мира 2018 года. Проект ранее трижды корректировался, а его стоимость выросла с изначальных 6,7 млрд рублей до 43,8 млрд рублей.

В середине июля администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с генеральным подрядчиком строительства стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове - компанией "Инжтрансстрой-СПб". Компания ранее заявила, что не может завершить строительство стадиона в срок из-за действий администрации города: власти якобы не оплатили уже выполненные работы на 1 млрд рублей, из-за чего у фирмы возникли проблемы с ликвидностью.

Новым подрядчиком строительства в среду была официально объявлена компания "Метрострой", которая на четверть принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", а еще на 21% - комитету имущественных отношений города.