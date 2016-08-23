Российский солдат получил пожизненный срок за убийство армянской семьи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В суде Пермяков признал вину

Российский военнослужащий Валерий Пермяков получил пожизненный срок за убийство семьи Аветисян в армянском Гюмри.

Суд полностью удовлетворил требование обвинения.

Судебный процесс по делу об убийстве начался в декабре прошлого года на территории 102-й военной базы в Гюмри, где Пермяков проходил срочную службу.

По версии следствия, 12 января 2015 года рядовой Пермяков самовольно оставил службу в карауле. После этого, как установили следователи, дезертир пришел в дом семьи Авеситян, застрелил шесть человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Судить Валерия Пермякова на территории Армении требовали участники многотысячных акций протестов

Пермяков был задержан российскими пограничниками при попытке пересечь армяно-турецкую границу около села Баяндур на границе с Турцией в западной части Армении.

В суде он заявил, что покинул часть для того, чтобы сбежать в Турцию. По словам рядового, автомат и штык-нож он взял с собой только, чтобы отпугнуть собак на границе.

В результате было решено, что обвинения в дезертирстве и краже оружия должен рассматривать российский гарнизонный суд - в августе прошлого года по этому делу Пермяков был приговорен к десяти годам колонии. За массовое убийство Пермякова судил армянский суд, но по российским законам.

Пермяков признал вину в убийстве, эксперты признали его вменяемым.