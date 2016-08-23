Губернатор поддержал идею переименовать аэропорт Волгограда в Сталинград

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров одобрил предложение присвоить реконструированному международному аэропорту Волгограда название Сталинград, говорится в сообщении на сайте администрации региона.

С предложением приурочить переименование к 75-й годовщине завершения Сталинградской битвы выступили представители ветеранских организаций.

"Это было бы хорошим знаком патриотического воспитания, знаком для молодежи, что мы чтим завоевания и подвиг наших отцов и дедов, которые отстояли Сталинград", - сказал председатель Волгоградского областного совета ветеранов Сергей Назаров.

В свою очередь заместитель главы ветеранского совета Юрий Торгашов отметил, что, присвоив аэропорту название Сталинград, можно было бы снять вопрос о возвращении этого имени городу Волгограду.

Губернатор предложение ветеранов одобрил, отметив в то же время, что вопрос требует проработки.

В 2014 году президент России Владимир Путин не исключил, что Волгограду после референдума может быть возвращено историческое название. С такой просьбой к главе государства обратилась группа ветеранов. Однако в феврале 2015 года Госдума отклонила предложение о переименовании Волгограда в Сталинград.

Основанный в 1589 году город назывался Царицын. В 1925 году он был переименован в Сталинград. В 1961 году в рамках борьбы с культом личности населенный пункт переименовали в Волгоград.