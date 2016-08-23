Тарифы на транспорт в Лондоне заморожены до 2020 года

Image caption Лондонские двухэтажные автобусы - неотъемлемая часть городской жизни

Мэр Лондона Садик Хан объявил о заморозке тарифов на проезд в лондонском общественном транспорте на период до 2020 года.

"Все тарифы будет заморожены на период до 2020 года. #Лондоноткрыт", - написал Хан в "Твиттере".

В своем предвыборном манифесте Хан обещал, что лондонцы не будут платить за транспорт в 2020 году "ни на пенни больше".

Многие посчитали, что Хан имеет в виду все тарифы, включая железнодорожные, однако позже выяснилось, что он имел в виду лишь внутригородской транспорт.