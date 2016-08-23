Тарифы на транспорт в Лондоне заморожены до 2020 года
- 23 августа 2016
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Мэр Лондона Садик Хан объявил о заморозке тарифов на проезд в лондонском общественном транспорте на период до 2020 года.
"Все тарифы будет заморожены на период до 2020 года. #Лондоноткрыт", - написал Хан в "Твиттере".
В своем предвыборном манифесте Хан обещал, что лондонцы не будут платить за транспорт в 2020 году "ни на пенни больше".
Многие посчитали, что Хан имеет в виду все тарифы, включая железнодорожные, однако позже выяснилось, что он имел в виду лишь внутригородской транспорт.