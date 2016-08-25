Власти Петербурга: обыски в "Метрострое" не связаны с "Зенит-Ареной"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Вице-губернатор Петербурга Игорь сказал, что обыски никак не скажутся на строительстве "Зенит-Арены"

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что обыски в компании "Метрострой", нового подрядчика строительства стадиона "Зенит-Арена", не имеют отношения к контракту по достройке футбольного стадиона на Крестовском острове.

"Эти обыски [...] никак не скажутся на строительстве. Каждый занимается своим делом. Мы строим стадион, правоохранительные органы ловят жуликов", - сказал Албин.

В среду стало известно, что в двух офисах компании в Санкт-Петербурге проводятся обыски. Информацию об обысках подтвердили в пресс-службе "Метростроя".

Компания "Метрострой" официально стала новым подрядчиком строительства стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове Санкт-Петербурга. Итоговая стоимость контракта составила 5 млрд 387,2 млн рублей (84 млн долларов) - это максимальная сумма по этому тендеру.

Четверть акций "Метростроя", специализирующегося на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем, принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", еще 21% - комитету имущественных отношений города.

Предыдущим подрядчиком проекта была компания "Инжтрансстрой-Спб". В начале июля она заявила о вынужденной приостановке строительства и обвинила администрацию города в затягивании сроков строительства и несвоевременной оплате работ.

В ответ мэрия обвинила компанию в волоките, слишком медленном строительстве и нарушении требований заказчика. Власти города объявили о расторжении контракта с компанией. В конце июля подрядчик сообщил о полной приостановке работ.