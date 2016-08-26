Площадь суши на Земле увеличилась на 58 тыс. кв. км за 30 лет

Правообладатель иллюстрации deltares Image caption Участки, обозначенные светло-зеленым, показывают районы осушения; выделенные бледно-голубым участки указывают на водную поверхность, 30 лет назад бывшую сушей

За последние 30 лет площадь суши на Земле увеличилась на 58 тыс. квадратных километров, подсчитали ученые из нидерландского Института Дельтарес (Deltares).

Искусственное осушение ряда территорий, в том числе прибрежных, оказалось более значимым фактором, чем таяние ледников и сооружение дамб, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

В общей сложности за три десятилетия под водой оказались 115 тыс. кв. км суши, при этом осушено было около 173 тыс. кв. км водной поверхности.

Нидерландские ученые анализировали снимки со спутников НАСА. Согласно их выводам, примером самого масштабного естественного обводнения стало Тибетское нагорье, где из-за таяния ледников образовались новые огромные озера.

Правообладатель иллюстрации Deltares Image caption Новые озера на Тибетском нагорье выделены голубым цветом

Крупнейшим противоположным примером является Аральское море, некогда четвертое по величине озеро в мире.

С 1960-х годов оно стремительно мелело из-за забора воды из питающих его рек Амударьи и Сырдарьи. Сейчас Аральское море распалось на два озера и практически полностью высохло.

Правообладатель иллюстрации Deltares Image caption Аральское море, начавшее мелеть в 1960-х годах, сейчас практически полностью высохло

Исследователи говорят, что теперь необходимо понять, какое значение для мирового климата имеют сделанные ими наблюдения.