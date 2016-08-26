Forbes: Елена Батурина остается самой богатой женщиной в России

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Елена Батурина возглавляет рейтинг в четвертый раз подряд

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и совладелец компании "Интэко" Елена Батурина возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Также в первой десятке - бывшая жена Романа Абрамовича Ирина, интернет-предпринимательница Татьяна Бакальчук и теннисистка Мария Шарапова.

Елена Батурина возглавляет рейтинг в четвертый раз подряд и остается его бессменным лидером. Её состояние в течение последних пяти лет, по оценке журнала, составляет от 1 до 1,2 млрд долларов.

Второе место в списке занимает частный инвестор Елена Рыболовлева, чье состояние журнал оценивает в 600 млн долларов. Единственным источником капитала Рыболовлевой Forbes называет выплаты экс-супруга, миллиардера Дмитрия Рыболовлева по мировому соглашению, заключенному после семилетней тяжбы. Развод Рыболовлевых пресса называла самым дорогим в истории.

Третье место занимает интернет-предприниматель, создатель магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние журнал оценивает в полмиллиарда долларов, а выручку компании за 2015 год - более чем в 36,5 млрд рублей (560 млн долларов).

Еще одно новое лицо в первой десятке списка - частный инвестор Ирина Абрамович, занимающая шестое место. Ирина - бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича.

"При расставании с владельцем Chelsea в 2007 году Ирина Абрамович получила около 150 млн евро, три дома в Лондоне и поместье в графстве Западный Сассекс. Бывший муж взял на себя и оплату расходов пятерых детей", - пишет Forbes.

Полностью рейтинг этого года доступен на сайте журнала.